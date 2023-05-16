ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Словакии по итогам 2023 года
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Словакии до 1,4 процента по итогам 2023 года
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БРАТИСЛАВА, 16 мая — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Словакии по итогам 2023 года до 1,4%, говорится в докладе банка, опубликованном во вторник.
По данным ЕБРР, в феврале 2023 года рост ВВП Словакии прогнозировался по итогам года на уровне 0,5%, в мае 2023 года этот прогноз пересмотрен в сторону увеличения, рост экономики страны теперь ожидается на уровне 1,4%.
Экономика Словакии по итогам 2022 года выросла на 1,7%.