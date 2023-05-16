МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Банки пока будут оставаться основным источником финансирования российской экономики, но ЦБ работает над обеспечением опережающего роста рынка капитала, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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"Видимо, оно (банковское финансирование экономики — ред.) в ближайшие годы будет преобладать, в силу того, что рынок капитала почувствовал на себе больше негативных последствий, чем даже банковский рынок", — сказала она, выступая на конференции "Российский фондовый рынок 2023".

При этом глава ЦБ подчеркнула, что регулятор намерен сделать все, чтобы рынок капитала — долгового и долевого — рос опережающими темпами.

"С учетом того, какую трансформацию переживает наша экономика, тема развития рынка капитала приобретает еще больший смысл и большее значение", — заключила Набиуллина.