МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Банки пока будут оставаться основным источником финансирования российской экономики, но ЦБ работает над обеспечением опережающего роста рынка капитала, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. МИД назвал объем прямых инвестиций России в экономику Центральной Азии

"Видимо, оно (банковское финансирование экономики — ред.) в ближайшие годы будет преобладать, в силу того, что рынок капитала почувствовал на себе больше негативных последствий, чем даже банковский рынок", — сказала она, выступая на конференции "Российский фондовый рынок 2023".

При этом глава ЦБ подчеркнула, что регулятор намерен сделать все, чтобы рынок капитала — долгового и долевого — рос опережающими темпами.

"С учетом того, какую трансформацию переживает наша экономика, тема развития рынка капитала приобретает еще больший смысл и большее значение", — заключила Набиуллина.