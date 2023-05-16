ООН спрогнозировала глобальную инфляцию на уровне 5,2 процента в 2023 году
ООН ожидает, что глобальная инфляция по итогам 2023 года составит 5,2 процента
Читать 1prime.ru в
ООН, 16 мая — ПРАЙМ. Глобальная инфляция по итогам 2023 года, как ожидается, составит 5,2%, говорится в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы".
"Инфляция остается стабильно высокой во многих странах, несмотря на существенное падение мировых цен на продовольствие и энергоносители за прошедший год. Средняя глобальная инфляция прогнозируется на уровне 5,2% в 2023 году", — сообщают авторы доклада.
Между тем, по их данным, самый высокий за последние два десятилетия показатель был в 2022 году, он составил 7,5%.