ООН, 16 мая — ПРАЙМ. Глобальная инфляция по итогам 2023 года, как ожидается, составит 5,2%, говорится в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы". Глава союза потребителей Италии назвал быстрый рост инфляции "бедой"

"Инфляция остается стабильно высокой во многих странах, несмотря на существенное падение мировых цен на продовольствие и энергоносители за прошедший год. Средняя глобальная инфляция прогнозируется на уровне 5,2% в 2023 году", — сообщают авторы доклада.

Между тем, по их данным, самый высокий за последние два десятилетия показатель был в 2022 году, он составил 7,5%.