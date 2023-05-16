ООН, 16 мая — ПРАЙМ. Экономика России вернется на траекторию среднесрочного роста в 2024 году, говорится в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы". ООН отметила важность экспорта продовольствия и удобрений из России

В нем отмечается, что конфликт на Украине и связанные с ним экономические потрясения, "в том числе из-за санкций против Российской Федерации, продолжают влиять на экономические перспективы СНГ и Грузии".

"После официально заявленного спада на 2,1% в 2022 году российская экономика, по прогнозам, немного сократится в 2023 году, а затем вернется на траекторию низкого среднесрочного роста в 2024 году", — сказано в документе.

Авторы отмечают, что доходы России от экспорта упали в первом квартале 2023 года одновременно с переориентированием поставок нефти с Европы в основном на Азию. "Потребительское доверие остается низким, несмотря на жесткие условия на рынке труда. Хотя фискальная поддержка экономики, включая военные расходы, как ожидается, продолжится в 2023 году", — сказано в документе.