ООН, 16 мая — ПРАЙМ. Экономика Украины из-за конфликта сократилась на 29,1% в 2022 году, в 2023 году, вероятно, ее ждет стагнация, говорится в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы". Украина перешла черту. Она начала жить на деньги, которые никогда не вернет

"Экономика Украины потеряла значительную часть своих промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры из-за войны и сократилась на 29,1% в 2022 году", — сказано в тексте.

"Несмотря на внешнюю финансовую помощь, включая кредит МВФ и бюджетную поддержку со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов, в 2023 году в экономике, вероятно, произойдет стагнация", — отмечается в нем.

Долгосрочные перспективы для Украины будут зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта, а также от ее способности финансировать реконструкцию. При этом сумма расходов на реконструкцию составит 411 миллиардов долларов США по состоянию на данный момент.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.