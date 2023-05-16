ООН, 16 мая — ПРАЙМ. Экономика США по итогам 2023 года вырастет на 1,1%, что на 0,7 процентных пункта выше, чем прогнозировалось в январе, говорится в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы". Глава Минфина США отметила падение интереса к гособлигациям страны

"Прогнозируется, что экономика Соединенных Штатов вырастет на 1,1% в 2023 году, что означает пересмотр в сторону повышения на 0,7 процентных пункта по сравнению с прогнозом, опубликованным в январе 2023 года", — говорится в тексте.

Это, по словам авторов, в основном связано с более высокими, чем ожидалось, расходами домохозяйств и экономической устойчивостью в первой половине 2023 года.