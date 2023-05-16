ООН, 16 мая — ПРАЙМ. Рост экономики Китая по итогам 2023 года, как прогнозируется, составит 5,3%, что на 0,5 процентных пункта выше, чем ожидалось в январе, говорится в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы". В КНР рассказали, кто потерпит крах из-за полного запрета экспорта в Россию

"После снятия ограничений, связанных с COVID-19, в декабре 2022 года, ВВП Китая в первом квартале 2023 года рос быстрее, чем ожидалось. Годовой рост в этом году теперь прогнозируется на уровне 5,3% (по сравнению с 4,8%, прогнозируемыми в январе)", — сказано в тексте.

Между тем, ожидается, что экономика Европейского союза вырастет на 0,9% в 2023 году (по сравнению с прогнозом в 0,2% в январе).