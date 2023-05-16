МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Белый дом и конгресс США все еще далеки от соглашения о повышении потолка госдолга страны, заявил спикер Кевин Маккарти после встречи с президентом Джо Байденом. Американский инвестор пообещал США потерю лидерства из-за госдолга

По расчетам министерства финансов, уже в июне США не смогут в полном объеме обслуживать свои обязательства, если конгресс не санкционирует расширения лимитов заимствований.

"Мы все еще очень далеки друг от друга", — сказал Маккарти журналистам после окончания второй встречи, которую провел Байден в Белом доме с лидерами конгресса.

Он при этом добавил, что видит возможность прийти к соглашению до конца недели – к сроку, который он сам ранее называл крайним для своевременного урегулирования проблемы.

"Возможно достичь сделки к концу недели. Не так сложно прийти к соглашению", — сказал Маккарти.

Республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, увязывает расширение лимитов заимствований с утверждением программы сокращения бюджетных расходов на несколько триллионов долларов.

Одним из главных итогов встречи Маккарти назвал то, что он и Байден согласились назначить переговорщиков, которые будут работать над компромиссом.