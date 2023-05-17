МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Наиболее емкими для коррупционных проявлений в России остаются сферы госзакупок, строительства и реконструкции объектов недвижимости и транспортной инфраструктуры, сообщила РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

С марта 2022 года в России действует постановление правительства, которое позволяет практически всем компаниям закрывать и ограничивать объем раскрытия любой информации. Мера в ноябре была продлена до 1 июля текущего года. Кроме того, в конце прошлого года глава государства подписал указ, в соответствии с которым декларации чиновников не будут публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ на время специальной военной операции.

По словам аудитора, закрытие публикаций — это вынужденная мера в сложный период времени, основная цель которой — избежать использования каких-либо данных, в том числе персональных, недоброжелателями России для подготовки статистических срезов в своих интересах, провокаций, подтасовки фактов и ведения информационной борьбы против РФ. Кроме того, по ее мнению, данная мера направлена на снижение уязвимости перед иностранными спецслужбами и угрозой санкций.

"Думаю, что эти меры носят временный характер. Как я уже сказала, сейчас особое, сложное время. Страна столкнулась с агрессией недружественных стран. Ситуация может меняться каждый день. Ежедневно принимаются решения на всех уровнях государственного управления. По моему мнению, при стабилизации ситуации практика публикаций деклараций с большой вероятностью возобновится. Нормативная база для этого есть. Никаких рисков или трудностей для этого не существует", — сказала она.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Несмотря на то, что часть данных теперь не публикуются, Светлана Орлова отметила, что указ президента не освободил чиновников от соблюдения антикоррупционных требований, и, даже если они могут не предоставлять сведения о доходах, в отношении них все равно могут быть проведены антикоррупционные мероприятия. "Декларации по-прежнему формируются и доступны для анализа правоохранительными органами, спецслужбами, а также анализируются внутренними антикоррупционными отделами", — добавила она.

При этом, как отмечает аудитор, несмотря на выход России из Совета Европы, лишения возможности полноценно участвовать в ГРЕКО, а также денонсацию Россией Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, РФ остается полноправным участником основных международных конвенций по борьбе с коррупцией и в первую очередь Конвенции ООН против коррупции. В России в настоящее время действует более 100 антикоррупционных актов применительно к различным сферам государственной и общественной жизни.

"Также в 2022 году была запущена информационная антикоррупционная система "Посейдон", у которой практически неограниченный доступ к официальным базам, внутренним документам. Искусственный интеллект ищет все пересечения и совпадения", — добавила она.

Тем не менее, коррупция все же сохраняется в некоторых сферах. "По-прежнему наиболее емкими для коррупционных проявлений остаются сферы государственных закупок, строительства и реконструкции объектов недвижимого имущества и транспортной инфраструктуры", — отмечает аудитор, добавляя, что объем бюджетных средств, задействованный в этой сфере, достиг в 2022 году максимума за весь период функционирования контрактной системы и составил 11,3 триллиона рублей, что выше уровня 2021 года на 16,5% (9,7 триллиона рублей), что составляет 7,5% ВВП России.

"Это делает сферу государственных закупок крайне уязвимой для коррупционных проявлений с целью завладение бюджетными средствами. Сохраняются условия для нарушений и разного рода ухищрений. Имеют место посреднические схемы. Ситуацию в этой сфере усугубляют частые изменения законодательства в сфере государственных закупок. В результате у бизнеса растут риски различного рода нарушений", — поясняет представитель контрольного ведомства.

По ее мнению, для решения этой проблемы стоит менять саму идеологию 44-го закона. "Это закон о процедурах, а не о результатах", — отмечает она.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Как отмечает аудитор Счетной палаты, ведомство поддерживает общегосударственный тренд цифровизации. "Мы постоянно работаем над повышением уровня цифровой зрелости ведомства. Анализируем, ищем новые возможности и проекты для применения цифровых инструментов", — сказала она.

При этом, как отметила аудитор, одной из новаций Счетной палаты стало активное применение в своей работе возможностей искусственного интеллекта. "В прошлом году с его использованием была создана автоматизированная система анализа планов по противодействию коррупции министерств и ведомств. В итоге был выполнен сравнительный анализ 58 огромных документов во взаимосвязи с Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы", — отмечает она.

Аудитор пояснила, что основная идея проекта – обучить систему определять соответствие текста ранее заданным параметрам, поэтому для этого была применена технология нейронных сетей.

Тем не менее, в ведомстве считают, что технологии не смогут заменить настоящих работников. "Нейросеть – это только ассистент. Он не заменяет профессионала и не даёт однозначных неоспоримых ответов. Любой результат требует последующего контроля. Инспектор должен убедиться в том, что машина не ошиблась, и включить найденные нарушения в акт проверки", — обращает она внимание.