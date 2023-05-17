МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Бюджет Якутии получил от двух аукционов по добыче сырья для строительства атомной станции малой мощности в Арктике 207 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии. Трутнев поручил повысить программу трудовой мобильности Арктики

"Доходы республиканского бюджета от аукционов на право пользования участками недр на территории Арктики увеличились на 207 миллионов рублей. В апреле этого года минпромгеологии Якутии провело два аукциона на пользование недрами для разведки и добычи общераспространенных материалов… Добываемое сырье будет использоваться для строительства атомной станции малой мощности (АССМ) в Усть-Янском районе", — рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, атомная станция малой мощности обеспечит электроэнергией освоение золоторудного месторождения "Кючус", месторождений Куларского золотоносного района, месторождения олова "Ручей Тирехтях" и Депутатского оловорудного месторождения, а также развитие других месторождений формируемого горнопромышленного кластера в Арктической Якутии.

По словам министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, дополнительные доходы, поступающие в региональный бюджет от инвесторов, направляются на решение острых социальных проблем. "Чтобы рост налоговых поступлений был системным, необходимо и регулярное финансирование геологоразведочных работ, и дальнейшее поэтапное устранение административных барьеров", — приводятся слова главы ведомства в сообщении.

Также министр напомнил, что с 2022 года в республике все аукционы на пользование участками недр для удобства инвесторов проходят только в электронном формате.

"По результатам аукционов два месторождения "Придорожное" (залежь I и залежь II) и "Куйгинское" с суммарными запасами 2,7 миллиона тонн песчано-гравийной смеси и 3,3 миллиона тонн строительного камня переданы новому пользователю. Средства в размере 207 миллионов рублей от аукционов уже зачислены в госбюджет Якутии", — добавили в пресс-службе.