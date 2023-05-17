МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Продовольственная инфляция в Европе бьет рекорды, подсчитали СМИ

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в среду, 17 мая, в 12.00 мск.

В 15.30 мск минторг США сообщит о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что количество новых домов, строительство которых было начато в апреле, сократилось до 1,4 миллиона с 1,42 миллиона в марте.

В 17.30 мск управление энергетический информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 12 мая. Аналитики прогнозируют сокращение запасов на 1,3 миллиона баррелей, до 461,3 миллиона.