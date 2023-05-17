МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Экономика Японии за январь-март выросла на 1,6% годовых, что стало первым ростом за три квартала, поскольку восстановление частного потребления после пандемии COVID нивелировало глобальные негативные факторы. Об этом говорилось в опубликованных в среду официальных данных. ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Словакии по итогам 2023 года

Тем не менее, перспективы полагающейся на экспорт японской экономики несколько ухудшились в связи с признаками замедления экономического роста в США, Европе и Китае, усилив неопределенность по поводу сворачивания масштабных мер денежно-кредитного стимулирования Банка Японии.

Рост ВВП Японии существенно превзошел средний рыночный прогноз, который предполагал рост на 0,7% годовых. Согласно пересмотренным данным за 4-й квартал, в последние три месяца прошлого года ВВП упал на 0,1% годовых.

Частное потребление, на которое приходится более половины ВВП Японии, за отчетный период выросло на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом при ожидаемом росте на 0,4%, поскольку отмена коронавирусных ограничений способствовала росту расходов на услуги.

Капитальные расходы в 1-м квартале прибавили 0,9% при прогнозируемом падении на 0,4%.

Чистый экспорт внес негативный вклад в показатель ВВП в размере 0,3 процентного пункта, подчеркивая трудности, с которыми столкнулись японские производители ввиду замедления экономического роста в других странах.

Поддержку росту ВВП Японии оказывает отложенное восстановление расходов после снятия коронавирусных ограничений, однако слабость мирового спроса и растущая стоимость жизни внутри страны ухудшают перспективы японской экономики.