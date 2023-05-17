Евростат: годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов по итогам апреля
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%.
За апрель потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,6%. Предварительная оценка показывала рост на 0,7%.
Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 5,6% с 5,7%, как и показывала предварительная оценка.
Самая высокая годовая инфляция по итогам апреля была зафиксирована в Венгрии (+24,5%), Латвии (+15%) и Чехии (14,3%), самая низкая — в Люксембурге (2,7%), Бельгии (3,3%) и Испании (3,8%).
https://1prime.ru/state_regulation/20230517/840615260.html