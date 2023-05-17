МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Продовольственная инфляция в Европе бьет рекорды, подсчитали СМИ

Показатель совпал с предварительной оценкой.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%.

За апрель потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,6%. Предварительная оценка показывала рост на 0,7%.

Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 5,6% с 5,7%, как и показывала предварительная оценка.

Самая высокая годовая инфляция по итогам апреля была зафиксирована в Венгрии (+24,5%), Латвии (+15%) и Чехии (14,3%), самая низкая — в Люксембурге (2,7%), Бельгии (3,3%) и Испании (3,8%).