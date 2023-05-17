МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Простимулировать кросс-граничные инвестиции и проекты стран БРИКС сможет специально разработанный механизм поддержки, рассказал зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун, чьи слова приводятся в официальном телеграм-канале госкорпорации. В ВЭБ оценили возможности бизнеса по интенсивному увеличению инвестиций

Он напомнил, что основные институты развития стран БРИКС, на которые приходится четверть мировой экономики, объединены в механизм межбанковского сотрудничества. Это ВЭБ, Бразильский банк экономического социального развития, Экспортный импортный банк Индии, государственный банк развития Китая и банк развития Южной Африки.

"Этот механизм, возможно, первый кирпичик к созданию более универсальных мер поддержки единого инвестиционного климата. Сейчас нет надгосударственного механизма поддержки, который бы стимулировал не столько торговлю, сколько именно кросс-граничные инвестиции стран БРИКС", — отметил Корсун.

По его словам, такой инструментарий есть, но он на 90 процентов локальный. Между тем, следует создать среду, которая позволит капиталам перемещаться между странами-участниками, пусть и с определенным набором ограничений.

Зампред ВЭБ.РФ напомнил, что за последние несколько лет в России государство наладило серьезную поддержку инвестиций через системные программы. Это, например, "Фабрика проектного финансирования" ВЭБа, где госсубсидии защищают как инвестора, так и банкиров от изменения процентной ставки на рынке. Эта мера позволила банкирам начинать выдавать длинные деньги в проектное финансирование. За четыре года существования программы ВЭБ банки-партнеры и инициаторы проектов подписали обязательств более чем на 1,6 трлн рублей.

Еще один пример — Фонд развития промышленности, предоставляющий льготные кредиты для стимулирования проектов, в том числе, на покупку оборудования. В 2020 году начали работать антикризисные поручительства, предполагающие перенос риска с банков на ВЭБ, который выступил как некая замена госгарантиям. Действует также Российский экспортный центр, основная задача которого — поддерживать международную торговлю. Однако все это точечные меры, которые хороши на местах, но не работают на стимулирование кросс-граничных инвестиций, подытожил Корсун.