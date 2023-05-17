МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Европейский союз в рамках очередных антироссийских санкций планирует ввести ограничения против около 100 физлиц и компаний, сообщило издание EUobserver, сославшись на предложения к 11-му пакету санкций. Опомнились: пока европейцы спорят о санкциях, Россия зарабатывает миллиарды

"В 11-м пакете будут добавлены около 100 наименований", — сказано в публикации.

Издание напомнило, что ЕС уже заморозил счета свыше 1,6 тысячи российских физ- и юрлиц.

Газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов писала о возможности Еврокомиссии предложить новый пакет ограничений в скором времени.