МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России от мая 2022 к маю 2023 составляет 2,3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

"Годовая (инфляция в России от мая 2022 к маю 2023) — 2,3%", — сказал Мишустин на совещании.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 10 мая замедлилась до 2,32% с 2,42% на 2 мая. Как отмечал ранее Росстат, в апреле инфляция в годовом выражении в апреле составила 2,31%.