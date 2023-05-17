МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России сохраняется на низком уровне в 3,5-3,6%, но на данный момент задача правительства не сохранять такие данные, а обеспечивать предприятия кадрами, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. ООН ожидает возвращение экономики России к среднесрочному росту в 2024 году

Президент России Владимир Путин задал вице-премьеру уточняющий вопрос об уровне безработицы в стране.

"Да, Владимир Владимирович, и продолжает сохраняться на этом низком уровне, но наша сейчас задача не сохранение таких данных по безработице, а наоборот, обеспечение кадрами, поэтому вся наша работа сейчас нацелена на обеспечение предприятий кадрами и все инструменты, которые возможны для мобильности трудовых ресурсов, для переподготовки мы задействуем, соответствующие ресурсы у нас в бюджете есть", — сказала Голикова в ходе совещания президента с членами правительства РФ.