МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Прогнозы развития российской экономики на 2023 год в целом положительные, заявил президент страны Владимир Путин. Американский инвестор Роджерс предсказал экономике США пятилетнюю рецессию

Глава государства в среду провел совещание с членами правительства.

"У нас растет сейчас промышленное производство", — сказал он.

Путин добавил, что в целом прогнозы экономического развития России на текущий год положительные.