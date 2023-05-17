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Путин отметил положительные прогнозы развития экономики России
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Прогнозы развития российской экономики на 2023 год в целом положительные, заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства в среду провел совещание с членами... ПРАЙМ, 17.05.2023
экономика, новости, владимир путин, россия, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Прогнозы развития российской экономики на 2023 год в целом положительные, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства в среду провел совещание с членами правительства.
"У нас растет сейчас промышленное производство", — сказал он.
Путин добавил, что в целом прогнозы экономического развития России на текущий год положительные.