2023-05-17T16:36:00+03:00
2023-05-17T16:37:34+03:00
2023-05-17T16:36:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230517/840619105.html
Источник отметил отсутствие разногласий в ЕС по 11-му пакету санкций
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Среди стран-членов Евросоюза нет разногласий относительного нового пакета антироссийских санкций, заявил высокопоставленный европейский источник. "Продолжаются переговоры между 27... ПРАЙМ, 17.05.2023
экономика, новости, ес, россия, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая — ПРАЙМ. Среди стран-членов Евросоюза нет разногласий относительного нового пакета антироссийских санкций, заявил высокопоставленный европейский источник.
"Продолжаются переговоры между 27 государствами в обычном режиме, в этот раз я не вижу разногласий, которые бы усложняли ситуацию", — сказал он.
По мнению источника, решения по 11-му пакету санкций и помощи Украине будут приняты чуть позже.
Газета Politico ранее писала, что Еврокомиссия может озвучить предложения по очередному пакету антироссийских ограничений в скором времени.