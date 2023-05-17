БРЮССЕЛЬ, 17 мая — ПРАЙМ. Среди стран-членов Евросоюза нет разногласий относительного нового пакета антироссийских санкций, заявил высокопоставленный европейский источник. Евросоюз может внести в санкционный список 100 людей и компаний, пишет СМИ

"Продолжаются переговоры между 27 государствами в обычном режиме, в этот раз я не вижу разногласий, которые бы усложняли ситуацию", — сказал он.

По мнению источника, решения по 11-му пакету санкций и помощи Украине будут приняты чуть позже.

Газета Politico ранее писала, что Еврокомиссия может озвучить предложения по очередному пакету антироссийских ограничений в скором времени.