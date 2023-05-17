Россия и Иран подписали ряд соглашений в рамках визита вице-премьера Новака в Тегеран
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ТЕГЕРАН, 17 мая — ПРАЙМ. Россия и Иран подписали несколько соглашений по итогам двухдневного визита вице-премьера Александра Новака в Тегеран, рассказал корреспондент РИА Новости.
В частности, стороны договорились о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора. По словам врио ФТС России Руслана Давыдова, это соглашение обеспечит минимизацию мер таможенного контроля.
Россия и Иран также подписали дорожную карту научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой отраслях и меморандум о взаимопонимании по развитию двустороннего сотрудничества между миннефти Ирана и Московским государственным институтом международных отношений МИД России.