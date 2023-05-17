ТЕГЕРАН, 17 мая — ПРАЙМ. Россия и Иран подписали несколько соглашений по итогам двухдневного визита вице-премьера Александра Новака в Тегеран, рассказал корреспондент РИА Новости. Новак рассказал о финансировании строительства участка Решт-Астара в Иране

В частности, стороны договорились о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора. По словам врио ФТС России Руслана Давыдова, это соглашение обеспечит минимизацию мер таможенного контроля.

Россия и Иран также подписали дорожную карту научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой отраслях и меморандум о взаимопонимании по развитию двустороннего сотрудничества между миннефти Ирана и Московским государственным институтом международных отношений МИД России.