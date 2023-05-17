МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 36 /2432/. ЦБ оценил стоимость чистых активов паевых инвестфондов

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6349-У от 9.01.2023 "О порядке передачи кредитных историй на хранение в Центральный каталог кредитных историй" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73233 от 4.05.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6352-У от 9.01.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2017 года № 607-П "О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73250 от 5.05.2023, вступает в силу с 1.10.2023/;

— указание № 6353-У от 9.01.2023 "О порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и /или/ товаром в соответствии с частями 3 и 31 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о требованиях к осуществляющим указанное поддержание участникам торгов и клиентам участников торгов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73192 от 28.04.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6391-У от 31.03.2023 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 22 октября 2015 года № 3830-У "О формах, сроках и порядке направления в Банк России отчетности об инвестировании Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений, а также результатах их инвестирования" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73232 от 4.05.2023, вступает в силу с 21.05.2023/;

— обобщенные данные отчета государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" за 2022 год.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.04.2023; сообщение об исключении АО "МИнБанк" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.