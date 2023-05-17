ВЕНА, 17 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Австрии за апрель составила 9,7%, наибольший рост цен наблюдался в сфере общепита, на продукты питания, за аренду жилья и оплату энергии, сообщило ведомство статистики страны. Годовая инфляция в России составила 2,3 процента, заявил Мишустин

"Инфляция в апреле 2023 года составила 9,7% (в марте 2023 года — 9,2%), согласно данным Статистического управления Австрии", — говорится в релизе ведомства.

Как пояснил гендиректор Статистического управления Австрии Тобиас Томас, ускорению инфляции в апреле способствовал, среди прочего, скачок цен на пакетный отдых. Впереди первый летний сезон с 2019 года, которого не коснется пандемия коронавируса, и уже сейчас наблюдается рост цен на перелеты, проживание и гастрономию, отметил глава ведомства.

"Цены на пакетные туры значительно выросли по сравнению с предыдущим годом и впервые за долгое время стали важным фактором инфляции", — приводятся в сообщении слова Томаса. Так, цены в Австрии на пакетные туры с перелетом выросли в апреле на 18,5% в сравнении с апрелем прошлого года. Билеты на самолет выросли на 19,1% за год.

Кроме того, в ресторанах и гостиницах цены выросли на 14,2% год к году. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 13,2% за год.

Цены на жилье, воду и энергию в апреле текущего года выросли в среднем на 14,7% по сравнению с показателем за апрель прошлого года и, таким образом, по данным ведомства, остались одним из самых значительных факторов инфляции в течение года.