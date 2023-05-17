МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Инфляция в РФ за период с 11 по 15 мая составила 0,04%, с начала года цены выросли на 2,15%, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в России составила 2,3 процента, заявил Мишустин

В предыдущий отчетный период — с 3 по 10 мая — инфляция в России была нулевой.

"За период с 11 по 15 мая 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,04%, с начала мая — 100,09%, с начала года — 102,15%", — говорится в сообщении Росстата.

За отчетный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,9%. В частности, огурцы подешевели на 9,2%, помидоры — на 4,2%, бананы — на 0,9%. В то же время, капуста подорожала на 14,9%, морковь — на 3,9%, лук — на 3,6%, картофель — на 1,6%, свекла и яблоки — на 0,5%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 18 наименованиям. Сильнее всего подешевели яйца — на 1,6%, и гречка — на 0,9%. Также снизились цены на подсолнечное масло и вареную колбасу — на 0,6%, на полукопченые и варено-копченые колбасы — на 0,4%, на рис, маргарин и стерилизованное молоко — на 0,3%, на фруктово-ягодные консервы для детского питания, сливочное масло, сыры, муку — на 0,2%, творог, мясные консервы для детского питания и чай — на 0,1%.

Подорожали 15 наименований продуктов, сильнее всего сахар — в среднем на 1,1%, следом идет курятина — рост на 1%. Кроме того, выросла цена на рыбу — на 0,4%, на пшено и говядину — на 0,2%. Свинина, баранина, сосиски и сардельки, овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, печенье, хлеб, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта прибавили в цене 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на сухие корма для домашних животных — на 0,2%, зубные пасты, гигиенические прокладки и детские подгузники — на 0,1%. Одновременно с этим снизились цены на пеленки для новорожденных — на 0,3%, на зубные щетки — на 0,25%, на хозяйственное мыло, стиральные порошки и туалетную бумагу — на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на детские футболки и кроссовки — на 0,3%, и шампуни — на 0,1%.

Электропылесосы за период с 11 по 15 мая подешевели на 0,73%, телевизоры — на 0,16%, смартфоны — на 0,06%. Стоимость нового иностранного автомобиля выросла на 0,02%, отечественного — не изменилась. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,18%, на дизельное топливо — остались на прежнем уровне. Стоимость полета в салоне экономического класса увеличилась на 3,4%.

Росстат в период с 11 по 15 мая зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемый в недельной динамике. Так, аллохол подорожал на 0,4%, корвалол — на 0,3%, анальгин, препарат от кашля "Ренгалин" — на 0,1%. Мазь "Левомеколь" подешевела на 0,25%, противовирусный "Эргоферон" — на 0,2%, поливитамины и валидол — на 0,1%.