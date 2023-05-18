МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum", для участия в котором зарегистрировались порядка 15 тысяч человек из 85 стран, открывается в четверг в Казани. Nordwind запустит рейсы из Владикавказа в Казань

KazanForum состоится 18-19 мая, в этом году он проходит в 14-й раз. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. С 2023 года форум получил федеральный статус.

"KazanForum — это самое масштабное международное ежегодное событие, которое проходит в нашей республике… Зарегистрировались порядка 15 тысяч участников из 85 стран мира и 84 субъектов Российской Федерации", — сказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По ее словам, в числе высокопоставленных гостей ожидаются вице-премьеры РФ Андрей Белоусов, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Форум также посетят премьер-министр Таджикистана, вице-премьеры Узбекистана и Азербайджана, министры из ОАЭ, Бахрейна, Малайзии, Уганды, Катара, Пакистана, Афганистана. Ожидается 45 дипломатических миссий, 37 послов.

В программе форума около 200 различных мероприятий: деловые сессии, конференции, круглые столы, культурные, спортивные и образовательные мероприятия. Планируется обсудить, в частности, тренды исламских финансовых технологий и прямых иностранных инвестиций, развитие межрегиональной и международной промышленной кооперации, драйверы развития российского экспорта, создание новых туристических продуктов, сотрудничество РФ со странами ОИС в научно-образовательной сфере и спорте и другие вопросы.

В числе основных мероприятий первого дня — сессия "О развитии международного транспортного коридора "Север — Юг", открытие форумов молодых дипломатов стран ОИС и молодых предпринимателей стран ОИС, межпарламентские слушания "Международная кооперация и инновации: новые возможности и перспективы для сотрудничества со странами Персидского залива", встреча послов стран ОИС, открытие выставки Russia Halal Expo.

Во второй день состоятся пленарное заседание форума "Экономика доверия: партнерство РФ и стран Организации исламского сотрудничества", заседание группы стратегического видения "Россия — исламский мир", продолжатся стратегические сессии, круглые столы, двусторонние встречи.

В культурной программе KazanForum значится посещение торжественного мероприятия "Изге Болгар жыены", посвященного дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда, экскурсии по Казани, Болгару и Свияжску, световое шоу на стенах Казанского Кремля, лучшие спектакли ведущих театров Татарстана, международный фестиваль национальных кухонь исламских стран, фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day и многое другое.