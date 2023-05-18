МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Народный совет Донецкой Народной Республики на внеочередном пленарном заседании принял закон "Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в ДНР", передает корреспондент РИА Новости. В порту Мариуполя загрузили первое судно с зерном из ДНР

"Сегодня Народный совет ДНР провел внеочередное пленарное заседание на котором принял ряд важных законов", — сообщил председатель совета Владимир Бидёвка.

Парламент продолжил политику по законодательному обеспечению развития промышленности и инвестиционной деятельности в республике. С этой целью был принят закон "О промышленной политике в ДНР", который соответствующим образом устанавливает особенности данной политики, добавил спикер республиканского парламента.

"Также был принят крайне важный закон об инвестиционной политике в ДНР, который предусматривает финансовую, организационную и имущественную помощь для тех инвесторов, которые захотят развивать экономику ДНР. В частности, данным законом предусмотрены для инвесторов субсидии, кредиты и налоговые льготы. Также у инвестора, который изъявит желание работать в ДНР, будет возможность без проведения торгов получить в аренду землю под свой инвестиционный проект и ряд других льготных условий и преференций", — сказал Бидёвка.

Также Народный совет ДНР принял закон, на основании которого 2,7 миллиарда рублей будут направлены Министерству угля и энергетики региона, чтобы погасить задолженности по заработной плате, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня Народный Совет Донецкой Народной Республики провел внеочередное пленарное заседание, на котором принял ряд важных законов… Один из них касается изменений в республиканский бюджет. Согласно этому закону выделяется 2,7 миллиарда рублей министерству угля и энергетики Донецкой Народной Республики для оказания помощи угольным предприятиям с целью погашения задолженности перед работниками угольной отрасли", — сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.