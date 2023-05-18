МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 13 мая сократилось на 10 тысяч, до 254 тысяч заявок, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Голикова оценила уровень безработицы в России

Официальные данные будут опубликованы министерством труда США в четверг, 18 мая, в 15.30 мск.

В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в апреле снизился до 4,3 миллиона следок с 4,44 миллиона в марте.