МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Занятость в Австралии в апреле неожиданно упала после стремительного роста на протяжении двух предыдущих месяцев, тогда как уровень безработицы вырос, что может говорить об охлаждении перегретого рынка труда и уменьшении необходимости в дальнейших повышениях процентных ставок. Об этом говорилось в опубликованных в четверг данных Австралийского бюро статистики. В РПЦ утвердили молитву для желающих найти работу

Согласно представленному отчету, число рабочих мест в Австралии в апреле сократилось на 4300 после роста на 61 100 в марте. Участники рынка ожидали, что число рабочих мест вырастет на 25 000.

Уровень безработицы в стране вырос до 3,7% с 3,5% в марте, тогда как аналитики ожидали, что он останется неизменным. Число отработанных часов, тем не менее, увеличилось на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

"Мы ожидаем постепенного ослабления рынка труда на протяжении 2023 года, поскольку последствия уже осуществленных повышений процентных ставок начнут проявляться", — заявил Шон Лангкейк, глава отдела макроэкономических прогнозов в Oxford Economics Australia.

"В ходе следующего заседания Резервного банка Австралии главный вопрос будет заключаться в том, можно ли считать эти данные началом процесса (охлаждения рынка труда) или же обычной волатильностью. Представленный отчет как минимум является аргументом против очередного повышения ставок", — отметил он.

Кроме того, согласно данным SEEK Ltd, число вакансий в Австралии в апреле падало уже третий месяц подряд, хотя и оставалось на 25,0% выше докоронавирусных уровней.

РБА в рамках текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики уже повысил ключевую ставку на 375 базисных пунктов, до 11-летнего максимума 3,85%, включая неожиданное повышение, которое было осуществлено ранее в мае. Регулятор предупредил о наличии повышательных рисков для прогнозов инфляции.

Ожидается, что годовая инфляция в Австралии лишь к середине 2025 года снизится с текущего уровня 7,0% до целевого диапазона 2,0%-3,0%.

Вышедшие в среду данные показали, что рост заработных плат в Австралии в 1-м квартале оказался ниже прогнозов, и это стало облегчением для австралийских властей, опасающихся возникновения зарплатно-ценовой спирали.

Кроме того, число рабочих мест с полной занятостью в Австралии в прошлом месяце упало на 27 100, а доля экономически активного населения оставалась вблизи рекордного максимума 66,7%, указывая на рост предложения рабочей силы, что обусловлено увеличением численности трудовых мигрантов.