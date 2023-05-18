МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США наняло двух новых сотрудников, они будут изучать возможные последствия санкций, сообщило агентство Bloomberg. Американский сенатор предложил сорвать сближение России и Ирана санкциями

"Минфин США нанял двух экономистов для изучения непредвиденных последствий санкций", — передало издание

По данным агентства, подразделение по экономическому анализу санкций возглавит экономист Рэйчел Лингаас с опытом работы в МВФ, ее заместителем назначили Лину Бхатнагар. Отмечается, что отделение займется анализом ущерба, нанесенного экономике вводимыми санкциями.

В сентябре прошлого года Bloomberg сообщало, что американский Минфин ищет так называемого "гуру санкций" для предотврашения экономических потрясений от антироссийских ограничений.