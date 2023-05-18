ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Европейский союз, как политическое объединение, ждет крах, проблемы уже начались, такое мнение высказал РИА Новости знаменитый американский инвестор Джим Роджерс. В ЕС отметили необычный рост товаропотока в соседние с Россией страны

Инвестор отметил, что за всю историю ни один такой союз не выжил. У ЕС уже начались проблемы, подчеркнул он. Так, Роджерс напомнил о выходе Великобритании из объединения, добавив, что некоторые члены союза хотят последовать примеру Лондона.

По словам инвестора, начавшиеся энергетические, политические и продовольственные проблемы, а также ожидание мирового экономического кризиса, еще больше усугубит ситуацию. Кроме того, указал эксперт, ряд европейских государств начал пересматривать свои отношения с США.

"В контексте Украины многие страны не поддерживают США, как это обычно происходит…, вещи меняются, и по каким бы то ни было причинам, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США", — сказал Роджерс.

Инвестор добавил, что подобная ситуация складывается в Японии и других странах, во многом из-за проблем Вашингтона с госдолгом.