Инвестор Роджерс заявил, что ни один политический союз, подобный ЕС, не выживал
ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Европейский союз, как политическое объединение, ждет крах, проблемы уже начались, такое мнение высказал РИА Новости знаменитый американский инвестор Джим Роджерс.
Инвестор отметил, что за всю историю ни один такой союз не выжил. У ЕС уже начались проблемы, подчеркнул он. Так, Роджерс напомнил о выходе Великобритании из объединения, добавив, что некоторые члены союза хотят последовать примеру Лондона.
По словам инвестора, начавшиеся энергетические, политические и продовольственные проблемы, а также ожидание мирового экономического кризиса, еще больше усугубит ситуацию. Кроме того, указал эксперт, ряд европейских государств начал пересматривать свои отношения с США.
"В контексте Украины многие страны не поддерживают США, как это обычно происходит…, вещи меняются, и по каким бы то ни было причинам, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США", — сказал Роджерс.
Инвестор добавил, что подобная ситуация складывается в Японии и других странах, во многом из-за проблем Вашингтона с госдолгом.
https://1prime.ru/state_regulation/20230518/840626113.html