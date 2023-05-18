Рост ВВП России может превысить прогноз, считает Решетников
Решетников заявил, что ВВП России в 2023 году может чуть превысить прогноз в 1,2 процента
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КАЗАНЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2023 году может оказаться чуть выше прогноза министерства экономического развития в 1,2%, если тенденции первого квартала сохранятся, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Накануне Росстат опубликовал предварительную оценку по динамике ВВП в первом квартале. По данным ведомства, снижение экономики в январе-марте составило 1,9% в годовом выражении. Оценка Росстата оказалась лучше оценок и ЦБ, и Минэкономразвития.
"На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%, но данные первого квартала говорят, что если тенденции сохранятся, то даже больше чуть-чуть увидим", — сказал Решетников, выступая в четверг на пленарной сессии KazanForum.