КАЗАНЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2023 году может оказаться чуть выше прогноза министерства экономического развития в 1,2%, если тенденции первого квартала сохранятся, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Росстат предварительно оценил снижение ВВП в первом квартале в 1,9 процента

Накануне Росстат опубликовал предварительную оценку по динамике ВВП в первом квартале. По данным ведомства, снижение экономики в январе-марте составило 1,9% в годовом выражении. Оценка Росстата оказалась лучше оценок и ЦБ, и Минэкономразвития.

"На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%, но данные первого квартала говорят, что если тенденции сохранятся, то даже больше чуть-чуть увидим", — сказал Решетников, выступая в четверг на пленарной сессии KazanForum.