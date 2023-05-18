БРЮССЕЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Страны-члены Евросоюза отметили важность введения механизма отслеживания российских алмазов на рынке перед запретом на торговлю ими, заявил высокопоставленный европейский источник. СМИ раскрыло влияние санкций Запада против российских алмазов на Индию

"Что касается санкций, то в ближайшее время важное значение будет иметь вопрос алмазов. Мы ожидаем, что этот вопрос будет упоминаться в коммюнике "Большой семерки". По этой теме нет пока конкретных предложений из Брюсселя, так как сначала необходимо провести консультации с партнерами. Как и в вопросе с потолком цен (не нефть — ред.), мы не можем делать это одни. Принципиальный вопрос — это отслеживаемость алмазов… Мы хотим ограничить торговлю Россией алмазами, поэтому важно обеспечить их отслеживаемость", — сказал он журналистам.

По мнению источника, прежде всего необходимо разработать систему отслеживания российских камней.

Также источник рассказал, что ограничения на российские алмазы требуют поддержки Индии как ключевого игрока в этом секторе.

Кроме того, он сообщил, что Евросоюз не планирует обсуждать ограничения на атомную сферу в рамках нового пакета санкций против России.

"Мы снижаем зависимость от российской энергетики, в том числе от атомной. Но этот вопрос не присутствует в 11-м пакете санкций, так как мы считаем, что есть другие возможности достичь целей, помимо санкций. Мы видим, что государства ЕС предпринимают усилия для достижения большей независимости, чего не даст санкционный режим", — пояснил источник, добавив, что Финляндия и болгария уже снизили зависимость от России.