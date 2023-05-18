Источник: ЕС считает важным наладить отслеживаемость российских алмазов на мировых рынках
БРЮССЕЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Страны-члены Евросоюза отметили важность введения механизма отслеживания российских алмазов на рынке перед запретом на торговлю ими, заявил высокопоставленный европейский источник.
"Что касается санкций, то в ближайшее время важное значение будет иметь вопрос алмазов. Мы ожидаем, что этот вопрос будет упоминаться в коммюнике "Большой семерки". По этой теме нет пока конкретных предложений из Брюсселя, так как сначала необходимо провести консультации с партнерами. Как и в вопросе с потолком цен (не нефть — ред.), мы не можем делать это одни. Принципиальный вопрос — это отслеживаемость алмазов… Мы хотим ограничить торговлю Россией алмазами, поэтому важно обеспечить их отслеживаемость", — сказал он журналистам.
По мнению источника, прежде всего необходимо разработать систему отслеживания российских камней.
Также источник рассказал, что ограничения на российские алмазы требуют поддержки Индии как ключевого игрока в этом секторе.
Кроме того, он сообщил, что Евросоюз не планирует обсуждать ограничения на атомную сферу в рамках нового пакета санкций против России.
"Мы снижаем зависимость от российской энергетики, в том числе от атомной. Но этот вопрос не присутствует в 11-м пакете санкций, так как мы считаем, что есть другие возможности достичь целей, помимо санкций. Мы видим, что государства ЕС предпринимают усилия для достижения большей независимости, чего не даст санкционный режим", — пояснил источник, добавив, что Финляндия и болгария уже снизили зависимость от России.
https://1prime.ru/state_regulation/20230518/840627151.html