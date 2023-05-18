МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Решение долговой проблемы в экономике западных стран уже вовсю идет через "инфляционное сжигание" заимствований, что, впрочем, чревато запуском инфляционной спирали, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин, комментируя слова американского инвестора Джима Роджерса об ожидаемом сильном кризисе мировой экономики в связи с ростом долговой нагрузки в ней. Американский инвестор предрек исчезновение ФРС США

Мировая экономика столкнется с новым кризисом, который в этот раз будет "хуже", чем в 2008 году, когда в США произошёл крах рынка ипотечных ценных бумаг, потому что госдолг во многих странах сейчас существенно вырос, заявил ранее в интервью агентству Роджерс.

"Мне кажется сейчас все излишне фокусируются на вопросах долга, хотя решение этой проблемы уже вовсю идет через его "инфляционное сжигание". Это одна из причин, почему регуляторы в США и Европе довольно вяло борются с инфляцией. Способ опасный (можно запустить инфляционную спираль), но действенный", — считает Брагин.

"При неожиданно высокой инфляции заемщики вдруг сталкиваются с тем, что сам долг относительно их доходов и расходов начинает снижаться, как и расходы на его обслуживание (относительно доходов) а это высвобождает ресурсы для инвестиций и потребления", — поясняет процесс "инфляционного сжигания" эксперт.

Главное, чтобы сохранялась работоспособность банковской системы: каким бы ни был крепким нефинансовый сектор, если деньги "не ходят", а кредиты не рефинансируются, долго он не протянет, также отмечает Брагин.

"При очень высокой инфляции это будет сделать сложнее, банкам приходится несладко. Но это не является нерешаемой проблемой. Если деньги даются банкам на закрытие проблем в балансах (а не потребителям как в 2020 году), то до экономики они в основном не доходят, а значит не создают дополнительного инфляционного давления", — резюмирует он.