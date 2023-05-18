МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России на 2023 год – теперь ожидает роста примерно на 1%, прогноз по инфляции сохранил на уровне 5-6%, следует из материалов кредитной организации. Орешкин спрогнозировал рост ВВП России по итогам года до двух процентов

Согласно материалам, ранее Сбербанк ожидал нулевой динамики ВВП РФ по итогам текущего года.

"С учетом последних статистических данных мы улучшаем прогноз по росту экономики России в целом за год до 1%. Экономическая активность восстанавливается быстрее благодаря оживлению внутреннего спроса на фоне улучшения потребительских настроений", — сообщил в ходе звонка с инвесторами директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.

По его словам, потребление в стране, по данным "Сбериндекса", в апреле выросло на 9,2% в номинальном выражении и на 6% в реальном. При этом основными драйверами выступали продовольственные товары (рост в апреле на 11,3% в годовом выражении) и сфера услуг, включая кафе и рестораны (+13,2%).

"Хорошую динамику показывают строительный сектор, обрабатывающая промышленность, транспорт и ряд других отраслей", — добавил Скворцов.

Инфляция в России на конец 2023 года, по прогнозу Сбербанка, составит 5-6%.