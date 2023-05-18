Сбербанк ожидает роста ВВП России примерно на один процент в 2023 году
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России на 2023 год – теперь ожидает роста примерно на 1%, прогноз по инфляции сохранил на уровне 5-6%, следует из материалов кредитной организации.
Согласно материалам, ранее Сбербанк ожидал нулевой динамики ВВП РФ по итогам текущего года.
"С учетом последних статистических данных мы улучшаем прогноз по росту экономики России в целом за год до 1%. Экономическая активность восстанавливается быстрее благодаря оживлению внутреннего спроса на фоне улучшения потребительских настроений", — сообщил в ходе звонка с инвесторами директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.
По его словам, потребление в стране, по данным "Сбериндекса", в апреле выросло на 9,2% в номинальном выражении и на 6% в реальном. При этом основными драйверами выступали продовольственные товары (рост в апреле на 11,3% в годовом выражении) и сфера услуг, включая кафе и рестораны (+13,2%).
"Хорошую динамику показывают строительный сектор, обрабатывающая промышленность, транспорт и ряд других отраслей", — добавил Скворцов.
Инфляция в России на конец 2023 года, по прогнозу Сбербанка, составит 5-6%.
https://1prime.ru/state_regulation/20230518/840627648.html