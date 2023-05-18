ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая — ПРАЙМ. Планы, направленные на сдерживание экономического развития России санкциями, полностью провалились, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента страны в ДФО Юрий Трутнев. Минфин США нанял "специалистов по санкциям", пишет СМИ

"Все планы попробовать сдержать экономическое развитие России санкциями полностью провалились. Происходит мобилизация экономики. Мы получили уникальный шанс научиться делать то, что до этого мы считали, можно оставить на другие страны", — отметил он.

Трутнев также рассказал, что некоторые считают, что Дальний Восток развивается за счет природных ресурсов. "Это не так. Природные ресурсы на Дальнем Востоке занимают… ниже 50%, в остальном это обрабатывающее производство, производство технологичное. На Дальнем Востоке около 3 тысяч инвестиционных проектов реализуется с господдержкой", — добавил полпред.