МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Россия продолжает учить финнов: в качестве ответной меры введено ограничение на счета их посольства. Что за этим последует и как обычные граждане реагируют на последствия разрыва отношений с восточным соседом, от которого по-прежнему зависимы — в материале "Прайм". Бумажный дракончик сдулся: Китай не оправдал надежд

Россия заблокировала счета финского посольства в качестве зеркального ответа на аналогичные действия Финляндии. Это произошло после неоднократных попыток навести порядок с переводами на счета российской дипмиссии в Хельсинки.

Там напомнили, что с осени прошлого года могут пользоваться лишь одним банком "Нордеа", при этом для перевода любых средств требуется длительное рассмотрение разрешения. "Взимается фактически "запретительная" комиссия в пять тысяч евро независимо от суммы перевода", — отметили в посольстве.

В диппредставительстве подчеркнули, что неоднократно пытались урегулировать ситуацию и предупреждали о возможных встречных мерах. Финнам в соответствии с нормами Венской конвенции оставили возможность пользоваться российским банком ВТБ — теперь все платежи диппредставительства пойдут через него.

МЯЧ НА ФИНСКОЙ СТОРОНЕ

Теперь мяч, говорят российские дипломаты, на финской стороне. Та пока ограничилась словесными комментариями: президент страны Саули Ниинисте назвал заморозку счетов посольства избыточной мерой, выходящей за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российской дипмиссии.

Глава МИД республики Хаависто Пекка заявил, что Хельсинки уже направил Москве ноту протеста. При этом дипломатические представительства продолжат работу.

Чем еще могут ответить финские власти? Большая часть антирусских мер уже исчерпана. По данным статистического управления Финляндии, доля российских энергоресурсов в энергобалансе сократилась в 2022 году до 18 процентов по сравнению с 34 процентами в 2021 году. Закупки древесины прекратились в середине прошлого года, примерно тогда же сошли на нет поставки электроэнергии из-за проблем с приемом платежей. Россия забирает у Финляндии лакомый кусок. И это дороже нефти

Но главное — Финляндия добилась своей цели и менее чем за год вступила в НАТО, став форпостом альянса у российских границ. Многие надеялись, что Запад в благодарность за поддержку предоставит утерянные блага по низким ценам, но ошиблись. Нефть и газ пришлось покупать у других поставщиков втридорога, и это еще повезло с теплой зимой. Деревоперерабатывающие предприятия, "заточенные" под российскую древесину, потеряли сырьевую базу.

Дальше остается только подсчитывать ущерб. Логистика с Азией, ранее осуществлявшаяся через Россию, теперь идет в обход. Закрытие российского воздушного пространства обходится стране в 1,5 миллиона евро в месяц. За разрыв финской Fennovoima в одностороннем порядке контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" "Росатом" потребовал компенсацию стоимости принадлежащих ему акций и досрочного возвращения займа на 920 миллионов евро. Эксперты по международному арбитражу уверяют, что шансы на возврат денег достаточно велики.

ЕСТЬ И ДОБРЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Сейчас многие в Финляндии предпочитают забыть о том, что за годы дружбы с мощным соседом страна сумела построить весьма процветающую экономику. Финны получали из России нефть, газ, древесину, электричество, атомные технологии по ценам куда более низким, чем другие страны Запада.

Теперь все это в прошлом. Из-за прекращения поставок российских нефти и газа энергокомпании страны перешли на сжигание мусора, который теперь импортируют из других стран ЕС. Настоящим ударом по кошелькам стали счета за электричество: финнам в прошлом году пришлось заплатить на пять миллиардов евро больше в сравнении с 2021 годом.

Рост цен на электроэнергию в Финляндии достигал в прошлом году 353 процентов. Как следствие, подскочила инфляция: в апреле текущего года она составила 7,9 процента, а по итогам прошлого года подбиралась к 9 процентам. Это рекорд за последние 40 лет. Допрыгались. Финнам начали задавать неудобный вопрос на границе с Россией

Логично, что многие финны недовольны последствиями политики, которую проводят власти страны на деньги Брюсселя. Ведь именно обычных людей теперь не пускают в Россию за дешевым бензином и продуктами, им приходится оплачивать внушительные коммунальные счета и ужасаться ценникам в магазинах. Знаменитое ограждение на границе с Россией, на которое планируется потратить 380 миллионов евро, жители страны сравнивают с "садовым заборчиком" и недоумевают — на что уходят деньги налогоплательщиков?

На волне протестов в стране формируется политическая оппозиция, которая намерена добиваться представительства в парламенте весной будущего года, чтобы отстаивать нейтральный статус Финляндии и сохранение дружеских отношений с Россией.

В свою очередь, Москва показывает, что готова разговаривать с адекватными европейцами, и финны не исключение. Официально страна отказалась направлять делегацию на Петербургский экономический форум, который пройдет в июне, однако политики и компании, настроенные на взаимовыгодные отношения, уже получили приглашения. Возможно, диалог с заинтересованными сторонами поможет сменить политический вектор в Хельсинки.