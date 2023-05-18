МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Банк России ожидает возвращение инфляции в стране к целевому уровню вблизи 4% в 2024 году, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций "Обзор денежно-кредитной политики". Аналитик назвал причины вялой борьбы регуляторов Европы и США с инфляцией

"Годовая инфляция снизилась до 4% в 2017 году, за 2017-2021 годы она в среднем составила 4,2%. После скачка в начале 2022 года инфляция быстро начала снижаться. Ее возвращение к целевому уровню ожидается в 2024 году", — сказано в документе.

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%, а в дальнейшем будет на уровне 4%."С учетом модельных оценок для российской экономики на конец 2021 года, анализа факторов выбора уровня цели по инфляции (в том числе в мире) сформировался потенциал для снижения уровня цели по инфляции в будущем. Однако события 2022 года, возросшая неопределенность внешних условий и начавшийся процесс структурной перестройки экономики могут потребовать более значительных сдвигов относительных цен на среднесрочном горизонте, что вносит существенные коррективы в оценку возможности снижения цели на текущем этапе. Поэтому оправдан дополнительный анализ и всестороннее обсуждение возможных сроков снижения уровня цели по инфляции", — пишет регулятор.

ЦБ отметил, что оценки на данных до 2022 года показывают, что оптимальным для экономики России является уровень цели по инфляции около 1%, однако фактически на конец 2021 года сложились условия для снижения цели до 3%.

В пользу снижения таргета по инфляции говорит ряд факторов, включая более низкую инфляцию в странах — торговых партнерах России. При этом ни сложность российской экономики, ни повышенные инфляционные ожидания не являются препятствием для уменьшения цели, добавил регулятор. Кроме того, долгосрочные положительные эффекты для российской экономики от более низкого уровня цели могут частично или даже полностью нивелировать краткосрочные издержки. Путин отметил положительные прогнозы развития экономики России

Однако несмотря на наличие пространства для снижения в будущем цели по инфляции, в настоящее время при принятии решения необходимо учитывать сохраняющуюся повышенную неопределенность развития ситуации в российской и мировой экономике, предупреждает регулятор. Реализация рисков глобального кризиса или усиление геополитической напряженности могут увеличить инфляционное давление в ближайшие годы, одновременно дополнительные риски может нести и структурная перестройка экономики.

В любом случае на переход на новую цель потребуется несколько лет, следует из документа. "Успешность снижения цели по инфляции будет во многом зависеть от заблаговременного информирования общества о новом уровне цели, последовательности денежно-кредитной политики и координации действий с правительством РФ. Это означает, что в случае принятия соответствующего решения необходимо за несколько лет до перехода объявить новый уровень цели, обсудить вопрос перехода с правительством РФ, в том числе в части регулируемых тарифов, администрируемых цен и адаптации законодательства", — заключил Банк России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще летом 2021 года говорила, что Банк России планирует обсудить возможность снижения таргета по инфляции до 2-3% и принять решение к середине 2022 года. Однако в начале прошлого года она сообщила, что в условиях высокой неопределенности из-за пандемии и геополитики ЦБ пересматривать цель по инфляции не будет.