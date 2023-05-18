МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Первичная адаптация российской экономики к новым условиям во многом завершена, в дальнейшем структурная трансформация будет зависеть от доступности факторов производства и их производительности, говорится в докладе Центробанка РФ. "Газпром" к зиме выведет ПХГ в России на новые рекордные уровни

"Первичная адаптация экономики к новым условиям во многом совершилась. В дальнейшем процесс структурной трансформации российской экономики будет зависеть от доступности факторов производства и их производительности", — сказано в документе.

В свою очередь на доступность капитала и труда будут влиять санкции, реконфигурация мировой торговли, увеличение фрагментации рынков, климатическая политика, увеличение глобальной конкуренции за рабочую силу, отмечает регулятор.

"Российской экономике предстоит пройти через масштабные процессы перестройки. Одни предприятия существенно изменят фокус своего производства и переключатся на иной тип продукции, другим придется покинуть рынок, их заменят новые предприятия в новых нишах. Соотношение отраслей в экономике изменится", — пишет ЦБ.

Ограничения на технологический импорт делают недоступной часть капитала, которая ранее была задействована в производственных процессах, поясняют авторы доклада. Одновременно сложившаяся демографическая структура указывает на постепенное сокращение рабочей силы в России на долгосрочном горизонте.

"Ограниченная доступность капитала и дефицит рабочей силы могут приводить к волнообразным шокам производительности. В ближайшие несколько лет отрицательные шоки производительности, вероятно, будут преобладать. Проинфляционное давление может усилиться", — добавил регулятор.