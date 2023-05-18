МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 мая, уменьшилось на 22 тысячи с показателя предыдущей недели, до 242 тысячи, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 254 тысяч со значения предыдущей недели в 264 тысячи.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 1 тысячу, до 244,25 тысячи, с уровня предшествовавшей недели в 245,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 мая, снизилось на 8 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,799 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 1,807 миллиона с изначального значения в 1,813 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.