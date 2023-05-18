МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Банк России не пугает текущее превышение дефицита бюджета над планом, сомнений про бюджетную устойчивость в 2023 году быть не должно, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. ЦБ обсудит включение в среднесрочный прогноз ожиданий по курсу рубля

Согласно опубликованной в начале мая предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-апреле был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей. При этом дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей. В конце апреля министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.

"Не пугает. Речь идет о перераспределении расходов внутри года. Если посмотрите, то накопленное отклонение расходов от устойчивой ежемесячной нормы для соответствующих месяцев по-прежнему заметно меньше в процентах от бюджетной росписи, чем тот традиционный навес расходов, который реализуется в ноябре-декабре каждого года", — прокомментировал он вопрос о складывающемся выше плана дефицита бюджета.

Заботкин отметил, что сейчас происходит перераспределение расходов из ноября-декабря в первые месяцы этого года, в целом это укладывается в предыдущую статистику.

"Оснований, чтобы ставить под сомнения расходные параметры бюджета, не возникает. Ненефтегазовые доходы идут выше бюджетного плана, нефтегазовые доходы компенсируются бюджетным правилом. В этом смысле сомнений про бюджетную устойчивость в этом году быть не должно", — заключил зампред ЦБ.