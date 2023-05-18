МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Банк России подумает над публикацией диапазона ожиданий по обменному курсу рубля в рамках своего среднесрочного прогноза, если в рамках идущих сейчас общественных обсуждений обзора денежно-кредитной политики придет к выводу, что это не будет создавать "неправильных сигналов" для рынка, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. ЦБ выпустит рекомендации по формированию стратегии климатического перехода

Сейчас Банк России публикует 24 показателя в составе макроэкономического прогноза, включая ВВП, инфляцию, среднегодовые показатели ключевой ставки и стоимости нефти марки Urals, а также показатели по кредитованию. При этом ожидания по курсу рубля ЦБ традиционно не предоставляет.

"Есть важные переменные, которые не являются частью раскрываемого прогноза, в частности нас постоянно спрашивают по поводу того, готовы ли мы публиковать прогноз обменного курса", — сказал он на пресс-конференции.

Заботкин напомнил, что до сих пор ЦБ считал, что публикация прогноза обменного курса может давать "неправильный сигнал" с точки зрения целеполагания денежно-кредитной политики.

"Но если по итогу общественных обсуждений мы придем к выводу, что эти опасения изжили себя и представление в составе прогноза диапазонного взгляда по курсу не создаст неправильных сигналов, то мы это будем готовы рассмотреть", — заключил зампред ЦБ.

Банк России сейчас подводит итоги анализа денежно-кредитной политики за период таргетирования инфляции с 2015 года. Ранее в четверг регулятор опубликовал соответствующий доклад для общественных обсуждений, которые будут идти в мае-июне. Результаты обсуждений будут учтены при подготовке Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, которые должны быть опубликованы в августе.