МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Банк России сохраняет сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. В Банке России не испугались превышения дефицита бюджета над планом

Банк России в апреле в релизе по ключевой ставке уточнил сигнал по дальнейшим действиям: в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Пока поступающие данные не дают основания считать, что есть какие-то значимые сдвижки даже внутри диапазона прогноза. Соответственно, сигнал 28 апреля остается полностью актуальным", — сказал он, выступая на пресс-конференции.