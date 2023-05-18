МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля, заявили в МИД России. ВТБ стал первым российским банком, открывшим филиал в Тегеране

"В связи с истечением 18 мая 60-дневного срока продления "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и в ответ на обращения, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности, подтвердили ее продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Указывается на "пять "системных" задач, которые должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия-ООН и прогресс по которым до сих пор отсутствует" — это "переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и "разморозка" активов российских компаний".

"Без выполнения этих требований ни о каком расширении "черноморской инициативы" речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.