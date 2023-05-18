МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Брокер ITinvest планирует 13 июня принудительно конвертировать валюту недружественных стран (к ним он относит валюту стран, включенных правительством в перечень недружественных государств и территорий) на брокерских счетах клиентов в российские рубли, следует из пресс-релиза компании. Минфин доработал поправки по налоговому администрированию

"При наличии на брокерском счете валютного денежного остатка АО ИК "Ай Ти Инвест" оставляет за собой право принудительно конвертировать валюту в порядке, предусмотренном регламентом. Планируемая дата проведения принудительной конвертации валюты недружественных стран в российские рубли 13 июня 2023 года. Брокерская комиссия за принудительную конвертацию взиматься не будет", — говорится в релизе.

При этом, как уточняет компания, клиент имеет право отказаться от принудительной конвертации при условии ознакомления и подписания расписки о рисках в личном кабинете до 9 июня.

Однако с 26 мая этого года брокер вводит комиссию за хранение денежных средств в валюте недружественных стран на брокерском счете в размере 12% годовых. Покупка такой валюты, а также открытие позиций по поставочным инструментам срочного рынка на нее будет возможна лишь после ознакомления и подписания расписки о принятии рисков в личном кабинете.

Кроме того, с 14 июня 2023 года комиссия за сделку с валютой недружественных стран (доллар США евро, швейцарский франк, великобританский фунт) будет составлять 2% от суммы сделки, а комиссия за пополнение счета в этих валютах будет составлять 1,5% от пополнения.