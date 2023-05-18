СТАМБУЛ, 18 мая — ПРАЙМ. Центробанк Турции ввел ограничения для банков на снятие наличных с кредитных карт с целью остановить вывод средств, передает в четверг телеканал NTV.

Ряд турецких СМИ сообщили, что банки Турции полностью запретили вывод наличных с кредитных карт, так как возрос спрос на снятие аванса наличными под 1,36%.

Телеканал NTV уточняет со ссылкой на рассылку регулятора, что речь идет о вводе ограничений для тех, кто снимает более 15 тысяч лир (около 750 долларов) со счета.

Канал отмечает, что до выборов 14 мая данный способ получения наличных был крайне популярен среди местного населения.

Если с помощью кредитной карты с лимитом выше 50 тысяч лир производится покупка золота или ювелирных изделий, то банки должны покупать госбонды на сумму в 30% от таких операций.

Дополнительно банки должны будут покупать госбонды на сумму в 30% от снятых с кредиток наличных.

Если рост кредитования по кредиткам превысит 3% за период, то банкам придется покупать государственные облигации для покрытия разницы с потолком, пишет газета Sabah.