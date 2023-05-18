ГАВАНА, 18 мая — ПРАЙМ. Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе, переходит на расчеты по проектам в рублях, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Согласовываем формат работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях", — сказал он, открывая заседание межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Он напомнил, что в марте начался прием карт "Мир" в кубинских банкоматах.

"Ожидаем, что в самое ближайшее время российскими картами можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах", — добавил он.