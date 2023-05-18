ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Страны G7 на саммите в Хиросиме намерены объявить о новых мерах по снижению зависимости от поставок российского топлива, а также ограничению доступа страны к международной финансовой системе, заявил в четверг на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. Россия и Куба переходят на расчеты по проектам в рублях

"В третьих, будут предприняты дополнительные шаги по сокращению зависимости от российских энергоносителей. В четвертых, будут продолжены усилия по ограничению доступа России к международной финансовой системе", — сказал американский чиновник, анонсируя готовящиеся шаги стран сообщества на предстоящем саммите в Японии.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.