МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Спрос россиян на услуги по строительству и ремонту вырос в этом году в 1,5 раза, при этом в основном люди интересуются возведением бань и саун, говорится в совместном исследовании аналитиков маркетплейса услуг YouDo.com и "МТС Банка", которое есть у РИА Новости. В России вчетверо вырос спрос на обогревательные приборы

"Спрос на услуги вырос на 48% по сравнению с прошлым годом, при этом более четверти запросов касаются строительства бань, саун, беседок и летних веранд на загородных участках… Чаще всего пользователи ищут тех, кто построит баню, сделает в ней отделку или установит в бане печь", — говорится в материалах.

Отмечается, что у россиян в этом году наряду с банями пользуются популярностью и сауны — как их строительство, так и отделка.

В топ популярных запросов на YouDo в апреле-мае вошли: проектирование и строительство бань (рост спроса +21%), проектирование и строительство саун (+19%), проектирование и строительство домашних летних веранд и беседок (+17%), а также дизайн и строительство зон отдыха (+14%).

Кроме того, по данным аналитиков "МТС Банка", в категории "строительство и ремонт" больше всего вырос спрос (+60%) и средний чек (в 2,3 раза) на проведение кровельных работ. Краски и малярные принадлежности стали популярнее на 28%, средний чек здесь увеличился всего на 2%. На 18% выросло количество транзакций в магазинах товаров для дома, средний чек — на 5%.

При этом спрос на стройматериалы и плотничные работы увеличился на 11%, а средние чеки — на 9% и 15% соответственно.