МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам апреля выросли на 3,5% в годовом выражении после инфляции в 3,2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Япония сократила импорт из России, но нарастила экспорт

При этом в месячном выражении цены за апрель выросли на 0,6%, тогда как в марте месячная инфляция составила 0,4%.

Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,4%, что сходится с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. В месячном выражении базовые потребительские цены выросли на 0,7%.