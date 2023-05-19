МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" не будут устанавливать почти полный запрет на экспорт в Россию, но расширят список санкционных товаров, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В США раскрыли состав нового пакета санкций против России

Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщало, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары.

"Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию… Вместо этого G7 расширит список запрещенных товаров", — сказано в сообщении агентства.

Источники Bloomberg заявили, что решение о почти полном запрете на экспорт в Россию стало бы слишком сложным для некоторых членов G7, а такая мера также потребовала бы согласия всех государств ЕС.

По данным агентства, в число подсанкционных товаров товаров войдут те, которые якобы имеют "решающее значение" для российской спецоперации на Украине. Речь в том числе идет о промышленном оборудовании и инструментах. Помимо этого, G7 также нацелится на такие ключевые секторы, как производство, строительство, транспорт и бизнес-услуги.