АСТАНА, 19 мая — ПРАЙМ. Страны Центральной Азии и Китай могут достичь уровня товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Токаев призвал Китай участвовать в проектах по расширению портов Каспия

В пятницу Токаев в китайском Сиане принимает участие в саммите "Центральная Азия – Китай". Глава государства отметил, что за последние годы внутрирегиональные экономические связи стран Центральной Азии вышли на качественно новый уровень. Только за 2022 год товарооборот Казахстана со странами региона вырос на 19%, составив 8 миллиардов долларов. В обозримой перспективе страны ставят цель довести этот показатель до 15 миллиардов.

"Стремительно растут и объемы общерегиональной торговли с КНР. По итогам прошлого года этот показатель достиг 70 миллиардов долларов, из которых 45% приходится на Казахстан. Считаю, что имеются в наличии все условия для сохранения этой положительной динамики и достижения уровня товарооборота до 100 миллиардов к 2030 году", — приводит пресс-служба слова Токаева.

По мнению президента, важным здесь является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. К примеру, Казахстан может нарастить свой экспорт в Китай по 135 несырьевым товарным позициям. "В прошлом месяце, после трехлетнего простоя из-за пандемии, мы возобновили работу Международного центра торговли "Хоргос" на казахско-китайской границе. Приглашаю все центрально-азиатские страны, особенно не имеющие общей границы с Китаем, совместно использовать потенциал этого важного торгово-логистического хаба", — сказал Токаев.

Казахстанский лидер пояснил, что в планах республики – строительство совместно с китайскими инвестиционными партнерами второго сухого порта на границе на качественно новой основе, с учетом накопленного опыта в этой сфере.

Саммит "Центральная Азия — Китай" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина.